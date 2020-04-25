عدن 24

انتقالي القطن يدعم المراكز والوحدات الصحية بالمستلزمات الطبية لمواجهة كورونا

25 أبريل، 2020
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عدن24-خاص
تواصل القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية القطن محافظة حضرموت توزيع كمامات ومطهرات التعقيم للمراكز والوحدات الصحية بالمديرية وذلك في إطار الحملة الثانية للوقاية من جائحة فايروس كورونا التي تنفذها في عدد من المشافي والمراكز والوحدات الصحية والمساجد.
حيث قام عضو قيادة المحافظة رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية القطن الأستاذ محمد حسين الحداد ومعه نائبه الشيخ عبدالعزيز البكري صباح الخميس 33_4_2020 بالنزول الميداني للوحدة الصحية بالعنين والمركز ين الصحيين بالجوادة_ وادي سر والمركز الصحي بالعقاد، وكان في استقبالهم مديرو تلك المراكز خالد بونهاية وسبيت بن سواد وسالم المنصوري والشيخ محمد بن حريز رئيس اللجنة المحلية بمركز الجواده ونائبه عبدالله باسلامه وعبدالحافظ بن هرهره والأطباء والعاملين .
وخلال الزيارة التي رافقهما فيها عضوا القيادة المحلية بالمحافظة محمد الكثيري وربيع غصان قدمت القيادة المحلية لانتقالي القطن كمامات وقفازات ومواد تنظيف وتعقيم دعماً منهم لهذه المراكز والوحدات للوقاية من فيروس كورونا.
وقدمت إدارات تلك المراكز شرحاُ وافيا عن سير العمل بالمراكز والاحتياجات والاحترازات الوقائية التي أتبعوها للوقاية من هذا الوباء المستجد.
وأكد القيادي الحداد أن الوحدة الصحية بمنطقة العنين يجب أن ترفع الى مركز صحي والمركز الصحي بمنطقة العقاد وضواحيها يرفع الى مستشفى ريفي وكذا مركز الجواده يرفد بطبيب عام طبيب زائر وتزويده بأهم الضروريات والاحتياجات ليؤدي خدماته الطبية والعلاجية لأهالي وادي سر.
 

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