عدن تايم

انتقالي القطن يكشف خلفية اشتباكات بوادي سر ويطالب باطلاق سراح المحتجزين ومحاسبة المتسببين

21 يناير، 2020
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القطن / عدن تايم/ خاص

اصدرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية القطن محافظة حضرموت اليوم الثلاثاء 21_1_2020 بيانا عبرت فيه عن رفضها القاطع لاستخدام الأسلحة المختلفة في الاشتباكات الذي حدثت مساء امس الاثنين بين الجيش وقبيلة ال حريز في وادي سر في محاولة لتنصيب شيخ جديد لقبيلة ال حريز بني مره دون موافقة وجهاء وأفراد من ال حريز وشيخ الطائله. المقدم : سعيد بن مبارك بن حريز باعتباره تجاوزا للأعراف والاسلاف القبلية
واشار البيان:
بان هناك اتصالات قام بها وجهاء من ال حريز بوكيل المحافظة واركان المنطقة العسكرية الاولى في محاولة لتحكيم العقل واثناءهم عن عدم الحضور لتنصيب شيخا جديدا , الاان كل تلك الجهود ذهبت سدى واصر اركان المنطقة العميد ابوعوجاء على الحضور وعندقدومهم استوقفهم شباب من ال حريز في نقطة قبلية وطلبوا منهم التفاهم مع مقدم القبيلة ومنها حدثت الاشتباكات التي ادت الى قتلا وجرحى بين الطرفين..

واضاف البيان:
وعلمنا بعدتوقف الاشتباكات تم القبض على عدد من المواطنين ومصادرة أسلحة شخصية للبعض والبعض تم مصادرة دراجاتهم النارية واسمده زراعية لمواطن بداخل احدمستودعات المجمع إضافة الى كسر بعض أقفال المحال التجارية في المجمع.
ولفت البيان:
بان الاشتباكات واستخدام الأسلحة المختلفة خلقت حاله من الخوف والذعر لدى السكان وترويع النساء والأطفال وكبار السن.
وطالبت القيادة المحلية بالقطن في ختام بيانها:
قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقوات التحالف العربي بمحاسبة المتسببين في ذلك الحادث واطلاق سراح المحتجزين وتسليم الملف الامني والعسكري لابناء حضرموت.

واهاب البيان بدعوة ابناء حضرموت بان يكونواصفا واحدا للوقوف امام هذه التصرفات الدخيلة على مجتمعنا ونبذ الفرقة والتعصب وتعزيز السلم الاجتماعي بما يؤدي لتحقيق الامن والاستقرار والسكينة العامة..الرحمه للشهداء
والشفاء العاجل للجرحى.

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