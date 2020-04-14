انتقالي القطن يواصل حملة التوعية والرش والتعقيم للوقاية من وباء كورونا

واصلت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية القطن في محافظة حضرموت، حملة التوعية و الرش التعقيمية للمراكز والوحدات الصحية والجوامع والمساجد وبرادات المياه.

وأوضح محمد حسين الحداد، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية القطن محافظة حضرموت، أن الحملة نفذت في أربعة مراكز على مدى ثلاثة أيام هي مراكز الفرط، وبروج، ومنوب وضواحيها، والعقاد، وخشامر، وحويلة، وهينن وضواحيها، حيث تم استهداف 3 مراكز صحية، ووحدتين صحيتين، وعدد ٤٠ ما بين جامع ومسجد وعدد ١٢ برادات مياه لعابري السبيل، ولايزال العمل مستمر في مراكز العقاد وهينن اليوم التالي على التوالي نظرا لتباعد التجمعات السكنية والقرى.

وأكد رئيس القيادة المحلية على أن فرق التوعية والرش ستواصل عملها تباعا حتى استكمال برنامجها في جميع مناطق وأحياء وقرى المديرية للوقاية من وباء كورونا لخدمة المجتمع .

وشكر الحداد في سياق حديثه تعاون السلطة المحلية ومكتب الصحة والسكان والكادر الصحي في المراكز والوحدات الصحية والمواطنين لتسهيل عمل الفرق بطريقة أفضل.

Advertisement