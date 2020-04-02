انتقالي المسيلة يطلق حملة توعية للوقاية من كورونا

أطلقت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة حملة توعية صحية للتصدي لجائحة كرونا.

تستهدف الحملة نشر التوعية الصحية والوقائية لتجنب هذه الجائحة العالمية، والتصدي لها قبل وصولها.

زارت الحملة مخيمات النازحين في المدارس والخيام، وقدمت لهم الاحتياجات الوقائية، مثل: الكمامات والمعقمات، بالإضافة إلى تزويدهم بالتعليمات الوقائية من وباء كورونا.

وسلّم فريق التوعية الصحية الدعم للمركز الصحي، ويشمل معقمات لغسل الأيدي، وكمامات، ومنظفات طبية، ومناديل معقمة، ومضخات تعقيم صغيرة.