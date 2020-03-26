انتقالي المسيمير يناقش التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا



عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية المسيمير الحواشب محافظة لحج أمس الأربعاء اجتماعها الدوري لشهر مارس 2020م برئاسة الأستاذ عبد الفتاح جمال الحوشبي رئيس المجلس.

وناقش الاجتماع الذي حضره الأخوين د/ محمد السيد احمد مدير مكتب الصحة والسكان بالمسيمير والأستاذ احمد علي صالح عضو الهيئة الإدارية ورئيس لجنة الخدمات بالسلطة المحلية بالمديرية العديد من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس من بينها تفشي وباء كورونا الذي يجتاح العالم وكيفية مواجهة هذا الوباء من خلال الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة من القيادة العليا للمجلس والتي تدعو الجميع لإيقاف كافة مظاهر التجمعات البشرية في المناسبات الرسمية والشعبية وإنهاء وضعيات الإزدحام وتكثيف حملات التوعية المجتمعية المشتركة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وجرى خلال الاجتماع الوقوف أمام الآلية اللازمة مع مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية والمتمحورة حول عملية الوقاية من فيروس كورونا بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.



كما وقف المجتمعون أمام فساد السلطة المحلية من خلال مناقشة عضو الهيئة الإدارية ورئيس لجنة الخدمات عن مجمل الهموم والمشاكل التي يعاني منها أهالي المديرية ومنها قضايا المشاريع المتعثرة التي تغض السلطة المحلية الطرف عنها ومعظمها لم تنجز مراحلها كاملة وما انجز فيها لا يتوافق مع المعايير والمواصفات الفنية والهندسية، وأدانو ما تقوم به بعض العناصر الإخوانية من اعمال تجنيد بهدف التغرير بشباب المديرية والدفع بهم الى المحارق في جبهات قتال لا تعنيهم بقصد خلق العداء وبث الفتنة المناطقية بين ابناء الوطن الواحد.

وامتثالاً لقرار القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي دعا الاجتماع كافة اهالي مديرية المسيمير الحواشب الى ضرورة البقاء في منازلهم والتقيد بكل التعليمات والإرشادات الوقائية حفاظاً على سلامتهم، وطمئن المجتمعون جميع المواطنين بانه سوف يتم تشكيل لجنة للطوارئ من الكوادر الطبية والإعلامية بهدف الاستعداد لمجابهة الوباء ونشر التوعية والتثقيف بين اوساط السكان، كما طالب الاجتماع كافة ابناء المديرية الى عدم الانجرار خلف الدعوات والمشاريع التخريبية التي تدعو للفتنة والإحتراب بين ابناء الوطن الجنوبي الواحد.

واقرت الهيئة التنفيذية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بالمسيمير في ختام الاجتماع تشكيل لجنة لرفع تقرير مفصل الى القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي بالمديرية بخصوص المشاريع المتعثرة ليتخذ المجلس إزائها الإجراءات اللازمة.