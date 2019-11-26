انتقالي المعلا يدشن حملة رفع العلم الجنوبي في المديرية

دشنت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية المعلا، صباح اليوم الثلاثاء، حملة رفع العلم الجنوبي في المديرية، برفع العلم فوق سارية ساحة التحرير والاستقلال بالمديرية .

وأوضح الدكتور علي عوض، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في المعلا أن هذه الحملة تأتي متزامنة مع احتفالات شعبنا الجنوبي بعيد الاستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر .

وأكد عوض ان هذه الحملة ستشمل رفع العلم الجنوبي في شوارع المعلا ، كونه يمثل رمزية خاصة لدى أبناء الجنوب، بعد أن قدم الكثير من التضحيات لرفع هذا العلم.

وشكر عوض قيادت انتقالي عدن متمثلة بالدكتور الوالي على وقوفهم وتذليلهم كل العقبات أمامهم، وتبنيه هذه الحملات التي تعكس انطباعا إيجابيا لدى أبناء المديرية .