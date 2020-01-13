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انتقالي المكلا يدشن اشهار مراكز حيي الحصن و باسويد ويسمي هيئاته القيادية

13 يناير، 2020
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في اطار جهوده المتواصله لتشكيل لجان المراكز المحلية بأحياء المديرية، القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي بمديرية المكلا تدشن اشهار مركزي حي الحصن و الفقيد سالم صالح بن سلمان بحي باسويد، بقاعة نقابة اتحاد الادباء والكتاب الجنوبيين، و تصادق على هيئاته القيادية باجماع الحضور.

و في اللقاء الذي أفتتحه رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي بمديرية المكلا الأستاذ مهدي سعيد المحمدي بكلمه توجيهية أوضح من خلالها المهام الكبيرة التي ستوكل للجان المراكز المحلية بالمديرية، و أهمية دورها الفعال مستقبلاً و التصاقها بالمواطنين، و تلمس احتياجاتهم ومعاناتهم وحلها وفق الامكانيات المتاحة.

بدوره استعرض رئيس الادارة التنظيمية الأستاذ عبدالله بن علي الحاج أسماء القيادتين وهيئاتهما التنفيذية كلاً على حده، واسفر ذلك بالتوافق عليها بإجماع الحاضرين.

يذكر أن قيادة انتقالي المكلا قد عقدت الأسبوع الماضي لقاء موسعً برؤساء المراكز المحلية بالمديرية التي أشهرت من قبل وعددها 19 مركز، للتعريف بمهام اللجان المحلية بالاحياء والعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل القيادة المحلية.

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