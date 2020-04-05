انتقالي المكلا يزور مركز الغد للتدريب والتأهيل ويشيد بانفراده بإنتاج كمامات محلية الصنع



قام نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية المكلا الأستاذ عبدالله فرج بانصيب و الوفد المرافق له أمس السبت بزيارة لمركز الغد للتدريب و التأهيل والتقى خلالها بمديرة المركز الاستاذة فائزة باني، للتعرف على مجالات المشغل وسير العمل فيه، و انفراده بإنتاج كمامات معقمه محلية الصنع حسب المواصفات الصحية.حيث أبدى الأستاذ بانصيب إعجابه بفكرة حياكة الكمامات وتعقيمها واستخدامها مرات أخرى مع مراعاة إجراءات السلامة الصحية في انتاجها، ورفد بها السوق المحلي والمبادرات والحملات الوقائية بأسعار مناسبة، في ضل أزمة الكمامات التي تمر بها المحافظة.من جانبها رحبت الاستاذة فائزة باني بقيادة انتقالي المكلا على الزيارة والتعرف على أعمال المشغل وما يقدمه من فرص عمل للنساء بمدينة المكلا، واقامة لهن دورات تدريبية في فنون الخياطة والتطريز.وفي ختام الزيارة تم التعرف على أقسام المشغل وقاعة التدريب التابع للمركز، وما يحويه من معدات وتجهيزات حديثه.هذا وقد دُشن العمل بمركز الغد لتدريب النساء وتأهيلهن في مجالات الخياطة والتطريز برعاية كريمة من اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي، وبحضور رئيس القيادة المحلية لانتقالي حضرموت احتفاءً بيوم المرأة العالمي.