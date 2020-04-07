المشهد العربي

انتقالي المكلا يطلق حملة رش تعقيمية من الحميّات (صور)

7 أبريل، 2020
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أطلقت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية أرياف المكلا بمحافظة حضرموت، اليوم الثلاثاء بمركز ثلة باعمر، الحملة التوعوية ضد فيروس كورونا، وحملة الرش التعقيمية من الحميّات.

وشرح رئيس القيادة المحلية بالمديرية، فاروق العكبري، أهداف الحملة التوعوية والرش التعقيمي لمكافحة الحمّيات المنتشرة، مشيدا بتعاون السلطة المحلية.

وأشاد مدير مكتب الصحة بالمديرية، بالتعاون مع المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدا أن الجميع في خندق واحد لمجابهة هذه الأوبئة والتعاون في كل ما يخدم المديرية.

وسلّم العكبري، مجموعة متنوعة من الأدوية دعما من قيادة انتقالي المديرية لمكتب الصحة.

وشملت حملة الرش التعقيمية مساجد المنطقة، وأماكن التجمعات العامة، وعمل الملصقات التعريفية والتوعوية من فيروس كورونا .

حضر إطلاق الحملة لجنة الطوارئ بانتقالي المديرية، ومنسق الترصد، وجمع من المواطنين والشخصيات الاجتماعية بالمنطقة.

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