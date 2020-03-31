نخبة حضرموت

انتقالي المكلا يعقد اجتماع استثنائي لوضع خطة احترازية لمواجهة وباء كوروناء و حمى الضنك. ⋆

31 مارس، 2020
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المكلا ( نخبة حضرموت ) أعلام انتقالي المكلا

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية المكلا اجتماع استثنائي بمقر القيادة لتدارس وضع خطة احترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد وبعض الحميات المنتشرة في مديرية مدينة المكلا جراء مياه الأمطار الراكدة و مستنقعات السيول.

و في الاجتماع تداول أعضاء الهيئة التنفيذية الأفكار ، و المقترحات ، وآلية تنفيذها بالشكل المطلوب وبما يحقق الغاية من الحملة الاحترازية و الوقائية.

حيث تحتوي الحملة الوقائية من الحميات تجفيف مياه الأمطار الراكدة و الرش الضبابي لجميع احياء المدينة للقضاء على البعوض الناقل لهذه الحميات.

و تستهدف الحملة الاحترازية لوباء كورونا المستجد عمال النظافة و باعة الخضار و الفواكة و السمك بالإضافة إلى باعة الخبز (الروتي) من خلال توزيع الكمامات والقفازات الواقية من ملامسة الأطعمة، ترافقها حملة اعلامية تثقيفية و ملصقات و فلاشات فيديو توعوية على منصات التواصل الاجتماعي

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