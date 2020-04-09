المندب نيوز

انتقالي المكلا يواصل حملته لمجابهة كورونا بشراء كمية اضافية من آلات الرش التعقيمية

9 أبريل، 2020
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انتقالي المكلا يواصل حملته لمجابهة كورونا بشراء كمية اضافية من آلات الرش التعقيمية

المكلا (المندب نيوز) خاص

وقعت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية المكلا اليوم الخميس اتفاقية شراء كمية إضافية من آلات الرش التعقيمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

حيث ستحدث اتفاقية شراء كمية إضافية من الآلات نقله نوعيه في وتيرة مجابهة الوباء، وستعمل القيادة المحلية بمديرية المكلا على تكثيف عمليات الرش التعقيمية في الأماكن العامة والأسواق، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان الفضيل وازدحام المواطنين لشراء مستلزماتهم.

يذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت قد سارع في تعقيم مساجد المدينة ومراكز شرطة أمن مديرية المكلا والمحال التجارية ضمن المرحلة الأولى للحملة الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

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