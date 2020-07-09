انتقالي المنصورة يبحث قواعد توزيع المواد الإغاثية

ناقشت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في المنصورة بالعاصمة عدن، يوم الأربعاء، قضايا الخدمات والمجال الإغاثي في المديرية.

وتطرقت، خلال اجتماعها، إلى آلية توزيع المواد الإغاثية الخاصة بالقيادة المحلية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وبحثت نشاط لجان الخدمات المتعلقة بمرافق المياه، والكهرباء ، والصرف الصحي، ووجهتها إلى الاستمرار في تذليل الصعوبات والعمل مع الجهات المقابله لها.

واستعرضت، خلال اجتماعها الدوري، كشوفات أعضاء المراكز الجدد بعد المصادقة عليها، وكلفت الإدارة التنظيمية بإعداد برنامج للاجتماعات الدورية للإدارات.

وبحثت نشاط لجان الخدمات المتعلقة بمرافق المياه، والكهرباء ، والصرف الصحي، ووجهتها إلى الاستمرار في تذليل الصعوبات والعمل مع الجهات المقابله لها.