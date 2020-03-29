انتقالي المهرة يدشن حملة التوعية الصحية للوقاية من فيروس كورونا

المهرة( المندب نيوز ) خاص

برعاية القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، دشن الأستاذ حسان مهدي بلحاف، نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس بمحافظة المهرة، والقائم بأعمال رئيس القيادة، اليوم الأحد حملة التوعية الصحية للوقاية من وباء كورونا المستجد.

وفي مستهل التدشين ألقى الأستاذ حسّان مهدي، كلمة أوضح فيها أن انطلاق هذه الحملة، يأتي استمراراً لجهود القيادة المحلية للاسهام في تعزيز الاجراءات الاحترازية لمنع وصول وباء كورونا للمحافظة وزيادة الوعي والتجاوب المجتمعي معها .

من جانبه أشاد د. سالم عيسى، نائب مدير مستشفى الغيضة المركزي للشئون الفنية، بهذه المبادرة من قيادة المجلس بالمحافظة، والتي تأتي في إطار المبادرات المجتمعية المساندة للجهود الرسمية لمكافحة هذا الوباء الخطير، موجهاً الدعوة إلى كافة المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للإسهام وتنسيق الجهود مع السلطات المحلية والجهات الصحية المختصة من أجل مكافحة فاعلة وشاملة لهذا الوباء .

وتضمن اليوم الأول قيام فريق الحملة بالنزول إلى أماكن التجمعات في مدينة الغيضة لتوعية المواطنين من المخاطر التي يشكلها مرض كورونا المستجد وأعراضه وطرق الوقاية منه، مع إذاعة رسائل صوتية من سيارة متحركة و توزيع برشورات وملصقات جدارية للتوعية .

كما قام الفريق بتركيب مضخات التعقيم وتوزيع الكمامات الطبية والقفازات وأغطية الرأس على العاملين في بعض المطاعم ومحلات بيع اللحوم والأسماك .

الجدير بالذكر أن هذه الحملة التي سوف تتواصل في الأيام القادمة لتشمل التجمعات السكانية الرئيسية في محافظة المهرة.

حضر تدشين الحملة والأستاذ أمين حسن، مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة، وعدد من مدراء الإدارات بالهيئة التنفيذية للمجلس .