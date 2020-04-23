انتقالي المهرة يشكّل لجان جمع التبرعات لدعم منكوبي العاصمة عدن

4 مايو / خاص



عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة، اليوم الخميس، اجتماعاً استثنائياً، برئاسة حسان مهدي بلحاف نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة المهرة، القائم بأعمال رئيس القيادة.

ووقف الاجتماع أمام الكارثة التي حلّت بالعاصمة عدن، نتيجة هطول الأمطار وتدفق السيول الجارفة وتهدم المنازل على ساكنيها بعد تهاون وإهمال حكومة الشرعية وعدم قيامها بواجبها ومهامها المناط بها.

وناقش الاجتماع وضع عدن كعاصمة منكوبة وتشكيل لجان للتبرع على مستوى كافة مديريات المحافظة.

هذا واعلنت القيادة المحلية للمجلس عن فتحها حساب لجمع التبرعات عبر صرافة البسيري فرع الغيضة بحساب رقم 23884053، داعية كافة الميسورين و من لديه الامكانية للتبرع سوى من داخل الوطن أو من خارجة على رقم الحساب المذكور آنفاً.

كما أعلنت القيادة المحلية للمجلس في اجتماعها الاستثنائي عن تبرعها بواحد مليون وثلاث مئة وأربعون الف ريال يمني .

وفي سياق آخر، أقرت الهيئة تكليف عدد الأعضاء بإعداد تقرير شامل بخصوص نشاط حملة “شذحم” في حملتها للتصدي لوباء كورونا المستجد.