انتقالي المهرة يعقد لقاء تشاوري لتدارس بيان تحقيق الإدارة الذاتية للجنوب

عقد مساء اليوم بمقر القيادة المحلية للمجلس الجنوبي بمحافظة المهرة لقاء تشاوري ضم عددا من قيادات المجلس و أعضاء الجمعية الوطنية بالمحافظة و شخصيات اجتماعية وسياسية لتدارس آليات تنفيذ بيان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الصادر مساء أمس السبت و الذي تضمن أعلان حالة الطوارئ و تحقيق الإدارة الذاتية للجنوب.

وبعد نقاش مستفيض اتفق الحاضرون على عدد من القرارات والتوصيات أهمها :

١-التأييد المطلق لما جاء في بيان هيئة رئاسة المجلس الذي يتضمن أعلان حالة الطوارئ وفرض الإدارة الذاتية للجنوب.

٢- تشكيل لجنة للتواصل وفتح حوار مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والمكونات السياسية بالمحافظة.

٣- وضع برنامج عملي و مدروس للخطوات الإجرائية التي تتطلبها تنفيذ مخرجات البيان

٤- أن تظل هئية القيادة المحلية للمجلس وأعضاء الجمعية الوطنية في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات واتخاذ اللازم .

الإدارة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة المهرة