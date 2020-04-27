4 مايو

انتقالي المهرة يعقد لقاء تشاوري لتدارس بيان تحقيق الإدارة الذاتية للجنوب

27 أبريل، 2020
0

عقد مساء اليوم بمقر القيادة المحلية للمجلس الجنوبي بمحافظة المهرة لقاء تشاوري ضم عددا من قيادات المجلس و أعضاء الجمعية الوطنية بالمحافظة و شخصيات اجتماعية وسياسية لتدارس آليات تنفيذ بيان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الصادر مساء أمس السبت و الذي تضمن أعلان حالة الطوارئ و تحقيق الإدارة الذاتية للجنوب.

وبعد نقاش مستفيض اتفق الحاضرون على عدد من القرارات والتوصيات أهمها :

١-التأييد المطلق لما جاء في بيان هيئة رئاسة المجلس الذي يتضمن أعلان حالة الطوارئ وفرض الإدارة الذاتية للجنوب.

٢- تشكيل لجنة للتواصل وفتح حوار مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والمكونات السياسية بالمحافظة.

٣- وضع برنامج عملي و مدروس للخطوات الإجرائية التي تتطلبها تنفيذ مخرجات البيان

٤- أن تظل هئية القيادة المحلية للمجلس وأعضاء الجمعية الوطنية في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات واتخاذ اللازم .

الإدارة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة المهرة

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الإدارة الذاتية المهرة انتقالي بيان تحقيق تشاوري لتدارس لقاء للجنوب يعقد

إقرا أيضا

Photo of أهالي (حقات) بعدن يناشدون بإصلاح الكهرباء المنقطعة منذ (5) أيام

أهالي (حقات) بعدن يناشدون بإصلاح الكهرباء المنقطعة منذ (5) أيام

27 أبريل، 2020
Photo of قبيله آل سعيد كلد يافع تعلن تأييدها لخطوات المجلس الانتقالي

قبيله آل سعيد كلد يافع تعلن تأييدها لخطوات المجلس الانتقالي

27 أبريل، 2020
Photo of قيادة النخبة الشبوانية اللواء الثاني تبارك القرار التاريخي للمجلس الانتقالي

قيادة النخبة الشبوانية اللواء الثاني تبارك القرار التاريخي للمجلس الانتقالي

27 أبريل، 2020
Photo of تحركات الانتقالي عززت موقفه الشعبي وتؤكد قوة نهجه الدبلوماسي

تحركات الانتقالي عززت موقفه الشعبي وتؤكد قوة نهجه الدبلوماسي

27 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق