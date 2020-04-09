انتقالي تريم يبحث مع مكتب الأوقاف بالمديرية إجراءات الوقاية من كورونا



ضمن نزولاتها وزيارتها لفروع مكاتب الوزارات بالمديرية وتنفيذا لتعميم رئيس المجلس الانتقالي بالمحافظة الدكتور محمد جعفر بن الشيخ ابي بكر بالنزول للدوائر الحكومية قامت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي م/تريم برئاسة الأستاذ حسن حسين بن الشيخ ابي بكر أمس الأربعاء الموافق بزيارة مكتب الاوقاف والإرشاد والتقت بمدير المكتب الاستاذ علي الصامتي.

وفي بداية اللقاء رحب الصامتي بتلك الزيارة معبراً عن سعادته شاكراً للقيادة تلمس هموم المكتب ووضع الحلول الصائبة لها والإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس وباء كورونا.

وأعرب الجميع عن شكرهم وتقديرهم لحسن الاستقبال مستفسرين عن بعض الإجراءات الاحترازية التي قام بها المكتب للوقاية من وباء كورونا وعن الخطة المعدة لاستقبال شهر رمضان ومنها الالتزام بالجدول الخاص لمواعيد أذان الصلوات في المديرية واستعداد المجلس ممثلا بإدارة الفكر والارشاد التعاون والعمل المشترك مع مكتب الاوقاف بالمديرية ومسؤولية المكتب في الحفاظ على أراضي الاوقاف.

من جهة أخرى أعرب مدير مكتب الاوقاف بتريم قائلاً نحن سعداء بلقاء قيادة انتقالي تريم والعمل سويا لما فيه خير تريم وأهلها.

مؤكدا أن مكتب الاوقاف بالمديرية قد عمل على ربط المكتب بالوزارة مباشرة لما لتريم من مكانة دينية رفيعة وإرث إسلامي وثقافي وحضاري.

موضحا أن دورهم يتمثل في العملية الإرشادية مبينا بعض الصعوبات والتدخلات في شؤون المكتب من قبل بعض المسؤولين في الوادي مما أعاق عمل المكتب وتمنى من مكتب الاوقاف بالوادي التنسيق المسبق مع المكتب بالمديرية في الكثير من القضايا الخاصة بالأوقاف لتسهيل العمل.

وفي ختام اللقاء أعرب عن شكره وتقديرية للمستشار القانوني خالد عوض هويدي مدير عام مديرية تريم في الحفاظ على أراضي الوقف والدفاع عنها بحزم.

حضر اللقاء المهندس صالح يسلم بازقامة والأستاذ خالد هود باغريب عضوا الجمعية الوطنية.

والأخ – عبدالملك محسن التميمي مدير الإدارة الاجتماعية.

والأخ – عبدالحميد سكران مدير إدارة الفكر والارشاد.

والأخ – صالح مصيباح مدير الإدارة المالية.

والاخ – عمر باجسير مدير إدارة الشهداء والجرحى بالمجلس الانتقالي الجنوبي م/تريم.

