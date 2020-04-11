عدن 24

انتقالي تريم يدشن حملة الرش والتعقيم للوقاية من وباء كورونا

11 أبريل، 2020
0

 
برعاية كريمة من المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية تريم وتنفيذ المركز التنظيمي للمجلس الانتقالي بمنطقة باعلال.
تم تدشين حملة التعقيم والوقاية من فيروس كورونا المستجد بمنطقة باعلال ولذلك مساء يوم الخميس الموافق 9/4/2020.
حيث تم تعقيم مسجد جامع باعلال وكذا عدد من المساجد الأخرى بالمنطقة واستمرت الحملة بتعقيم المطاعم وصوالين الحلاقة وبعض المحلات العامة والمحلات التجارية بالمنطقة.
وقد أشرف وشارك في حملة التعقيم عضو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمديرية الأخ أحمد فرج بن سلمان والمسؤول الجماهيري بالمركز الأخ سالم خميس بن عمير ومجموعة من شباب المنطقة المتطوعين.
شاكرين للجميع التعاون لما فيه مصلحة البلاد والعباد حفظ الله بلادنا من هذا الوباء وجميع الأمراض.
شارك في هذه الحملة كلاً من..
1 – احمد فرج بن سلمان / عضو القيادة بالمجلس الانتقالي بمديرية تريم.
2 – سالم خميس بن عمير / المسؤول الجماهيري.
3 – عبدالحكيم سعيد بامصلح/ مسؤول التثقيف والإرشاد.
4 – رايد احمد مسلم / متطوع.
5 – عبدالله علي الهويمل / متطوع.
 

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الرش انتقالي تريم حملة كورونا للوقاية من والتعقيم وباء يدشن

إقرا أيضا

Photo of محكمة حوثية تقضي بإعدام 4 صحفيين” أسماء”

محكمة حوثية تقضي بإعدام 4 صحفيين” أسماء”

11 أبريل، 2020
Photo of ردا على مزاعم مليشيات الإخوان.. مسهور: حضرموت تنفق على اليمن منذ غزوها في حرب الغدر اليمنية ١٩٩٤

ردا على مزاعم مليشيات الإخوان.. مسهور: حضرموت تنفق على اليمن منذ غزوها في حرب الغدر اليمنية ١٩٩٤

11 أبريل، 2020
Photo of اللواء بن بريك يترأس اجتماعاً مشتركاً للقيادات العسكرية والأمنية للوقوف على اجراءات مجابهة “كورونا”

اللواء بن بريك يترأس اجتماعاً مشتركاً للقيادات العسكرية والأمنية للوقوف على اجراءات مجابهة “كورونا”

11 أبريل، 2020
Photo of بمشاركة الانتقالي.. اجتماع في ردفان يقر إغلاق الأسواق ومنع التجمعات

بمشاركة الانتقالي.. اجتماع في ردفان يقر إغلاق الأسواق ومنع التجمعات

11 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق