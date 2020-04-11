انتقالي تريم يدشن حملة الرش والتعقيم للوقاية من وباء كورونا



برعاية كريمة من المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية تريم وتنفيذ المركز التنظيمي للمجلس الانتقالي بمنطقة باعلال.

تم تدشين حملة التعقيم والوقاية من فيروس كورونا المستجد بمنطقة باعلال ولذلك مساء يوم الخميس الموافق 9/4/2020.

حيث تم تعقيم مسجد جامع باعلال وكذا عدد من المساجد الأخرى بالمنطقة واستمرت الحملة بتعقيم المطاعم وصوالين الحلاقة وبعض المحلات العامة والمحلات التجارية بالمنطقة.

وقد أشرف وشارك في حملة التعقيم عضو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمديرية الأخ أحمد فرج بن سلمان والمسؤول الجماهيري بالمركز الأخ سالم خميس بن عمير ومجموعة من شباب المنطقة المتطوعين.

شاكرين للجميع التعاون لما فيه مصلحة البلاد والعباد حفظ الله بلادنا من هذا الوباء وجميع الأمراض.

شارك في هذه الحملة كلاً من..

1 – احمد فرج بن سلمان / عضو القيادة بالمجلس الانتقالي بمديرية تريم.

2 – سالم خميس بن عمير / المسؤول الجماهيري.

3 – عبدالحكيم سعيد بامصلح/ مسؤول التثقيف والإرشاد.

4 – رايد احمد مسلم / متطوع.

5 – عبدالله علي الهويمل / متطوع.

