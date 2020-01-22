انتقالي تريم يعقد اجتماعه الدوري الأول للعام 2020

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عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة تريم الثلاثاء، اجتماعها الدوري والذي يعد اول اجتماع ضمن خطة عملها للعام 2020 حيث خصص الاجتماع لمناقشة التقرير الختامي للعام الماضي 2019 و مخرجات الدورة الثالثة للجمعية الوطنية الجنوبية وما خرجت به من توصيات وقرارات لما فيها تحسين الجانب التنظيمي للمجلس.

كما نوقش الإعدادوالتحضير لاشهار المراكز النسوية في المديرية وقد استعرض المجتمعون كل نقاط الاجتماع واثروها بالنقاشات المستفيضة .

حضر اللقاء حسن حسين بن الشيخ ابو بكر رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بتريم عضو الهيئة المحلية بالمحافظة والمهندس صالح بازقامة، وخالد باغريب عضوا الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي وأعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي م/تريم ورؤوساء المراكز المحلية بالمناطق والأحياء في المديرية.