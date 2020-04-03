انتقالي تريم ينعي الأستاذ نصيب احمد العامري

4 مايو / خاص



نعت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة تريم وفاة الاستاذ نصيب احمد نصيب العامري

وجاء في بيان التعزية :

تتقدم القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي بمديرية تريم باحر التعازي والمواساة لأبناء واسرة المغفور له بأذن الله الأستاذ نصيب احمد نصيب العامري رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت سابقاً ..وبهذا المصاب الجلل نبتهل الى الله العلي القدير الدعاء له بالمغفره والرحمة وان يسكنه في عليين ولأهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون

