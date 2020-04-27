انتقالي حضرموت يبارك قرار الإدارة الذاتية ويدعو الجماهير إلى إحياء هذه المناسبة بفعاليات احتفالية

تحديث نت / خاص .

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت بمقر المجلس بالمكلا ، مساء اليوم الأحد ، اجتماعا استثنائيا بحضور عضوي هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ، الأستاذ عقيل محمد العطاس ، والعميد أحمد محمد بامعلم .

ووقف الاجتماع ، الذي رأسه الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية بالمحافظة ، أمام أخر المستجدات على الساحة الجنوبية ، مستعرضا القرار التاريخي الذي اتخذته هيئة رئاسة المجلس ، مساء أمس السبت ، بإعلان الإدارة الذاتية على الجنوب ، وإدارة موارده ، وتشكيل لجان إشرافية على مؤسساته لمحاربة الفساد والتسيب الإداري .

وعبر الاجتماع عن تأييده ومباركته لتلك الخطوات المهمة التي طالما انتظرها شعبنا الجنوبي مؤكدا أهميتها في محاربة الفساد ، وتحسين مستوى الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل شعبنا الجنوبي الصابر والمجاهد .

وأشار الاجتماع إلى الفائدة الكبيرة التي ستعود على حضرموت من هذا القرار ، الذي يمنحها إدارة مواردها الذاتية والاستفادة من مواردها .

وحيا الاجتماع تفاعل أبناء حضرموت مع هذا القرار التاريخي وخروجهم في مسيرات سلمية عفوية في مختلف مناطق ومديريات المحافظة .

داعيا أعضاء القيادة المحلية في المحافظة والمديريات وأنصارهم ، وأبناء حضرموت كافة إلى تنظيم فعاليات مؤيدة لتلك الخطوات المباركة .

حضرالاجتماع نائب رئيس القيادة ، الأستاذ سالم أحمد بن دغار، والدكتور حسن صالح الغلام العمودي نائب رئيس القيادة لشؤون تنسيقية الجامعات .