تحديث نت

انتقالي حضرموت يبارك قرار الإدارة الذاتية ويدعو الجماهير إلى إحياء هذه المناسبة بفعاليات احتفالية

27 أبريل، 2020
0

تحديث نت / خاص .


عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت بمقر المجلس بالمكلا ، مساء اليوم الأحد ، اجتماعا استثنائيا بحضور عضوي هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ، الأستاذ عقيل محمد العطاس ، والعميد أحمد محمد بامعلم .

ووقف الاجتماع ، الذي رأسه الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية بالمحافظة ، أمام أخر المستجدات على الساحة الجنوبية ، مستعرضا القرار التاريخي الذي اتخذته هيئة رئاسة المجلس ، مساء أمس السبت ، بإعلان الإدارة الذاتية على الجنوب ، وإدارة موارده ، وتشكيل لجان إشرافية على مؤسساته لمحاربة الفساد والتسيب الإداري .

وعبر الاجتماع عن تأييده ومباركته لتلك الخطوات المهمة التي طالما انتظرها شعبنا الجنوبي مؤكدا أهميتها في محاربة الفساد ، وتحسين مستوى الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل شعبنا الجنوبي الصابر والمجاهد .

وأشار الاجتماع إلى الفائدة الكبيرة التي ستعود على حضرموت من هذا القرار ، الذي يمنحها إدارة مواردها الذاتية والاستفادة من مواردها .

وحيا الاجتماع تفاعل أبناء حضرموت مع هذا القرار التاريخي وخروجهم في مسيرات سلمية عفوية في مختلف مناطق ومديريات المحافظة .

داعيا أعضاء القيادة المحلية في المحافظة والمديريات وأنصارهم ، وأبناء حضرموت كافة إلى تنظيم فعاليات مؤيدة لتلك الخطوات المباركة .

حضرالاجتماع نائب رئيس القيادة ، الأستاذ سالم أحمد بن دغار، والدكتور حسن صالح الغلام العمودي نائب رئيس القيادة لشؤون تنسيقية الجامعات .

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إحياء إلى احتفالية الإدارة الجماهير الذاتية المناسبة انتقالي بفعاليات حضرموت قرار هذه ويدعو يبارك

إقرا أيضا

Photo of الوالي يتفقد محطة مياه البرزخ ويقف على أبرز احتياجاتها والصعوبات التي تواجه سير عملها

الوالي يتفقد محطة مياه البرزخ ويقف على أبرز احتياجاتها والصعوبات التي تواجه سير عملها

27 أبريل، 2020
Photo of انتقالي حضرموت يدعو إلى تظاهرة حاشدة بالمكلا

انتقالي حضرموت يدعو إلى تظاهرة حاشدة بالمكلا

27 أبريل، 2020
Photo of اللواء السقطري : إعلان الادارة الذاتية جاء تلبية لتطلعات شعب الجنوب

اللواء السقطري : إعلان الادارة الذاتية جاء تلبية لتطلعات شعب الجنوب

27 أبريل، 2020
Photo of قبيلة بني هلال تؤيد قرارات المجلس الانتقالي الجنوبي

قبيلة بني هلال تؤيد قرارات المجلس الانتقالي الجنوبي

27 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق