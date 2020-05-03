انتقالي حضرموت يبحث مع السلطة المحلية مواجهة تحديات فيروس كورونا

عدن24-خاص

بحثت قيادات بالمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت مع المحافظ فرج سالمين البحسني، تعزيز التعاون لمواجهة كافة التحديات وفي مقدمتها فيروس “كورونا” المُستجد.

وناقش لقاء بين الطرفين، آليات الحفاظ على أمن حضرموت واستقرار أهلها، وتطبيع الحياة العامة بالمحافظة، وتحسين خدمات المواطنين في جميع مناحي الحياة.

وأبدى أعضاء الانتقالي، استعدادهم للمشاركة في محاربة الفساد بمختلف أشكاله في الإدارات والمؤسسات، والكشف عن الفساد والمفسدين.

وأكد البحسني، على أن السلطة المحلية تفتح المجال لمشاركة جميع أبناء المحافظة في العمل على تحسين الخدمات للمواطنين.

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