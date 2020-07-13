انتقالي حضرموت يثمن تضحيات نساء المحافظة ويدعوهن للمشاركة في الفعالية الجماهيرية الكبرى

4 مايو / خاص



نظمت إدارة المرأة والطفل بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بالمحافظة، صباح اليوم الإثنين، بمقر القيادة بالمكلا ، لقاء للجنة الحشد النسوية، المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للفعالية، برئاسة الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس اللجنة التحضيرية للفعالية، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالمحافظة.

وفي اللقاء، تحدث بن الشيخ أبوبكر ، ونائبه لشؤون الجامعات ، الدكتور حسن صالح الغلام العمودي، والأستاذ حسن علي باسمير عضو الجمعية الوطنية، معددين الأدوار النضالية الكبيرة التي أدتها نساء حضرموت لنصرة القضية الجنوبية، مثمنين تضحياتهن ومشاركاتهن الفاعلة في مختلف المسيرات والوقفات الاحتجاجية، المنفذة في المكلا والعاصمة عدن ومختلف محافظات الجنوب .

داعيين إياهن إلى عدم السماح مجددا ، باختطاف تلك التضحيات الجسيمة ، من قبل المتربصين بالجنوب ، من دعاة الأقلمة وأصحاب المصالح الشخصية ، الذين مثلوا حضرموت ، طوال المرحلة الماضية ، أسوأ تمثيل، وكلما شعروا بتحقيق أي انتصار جنوبي ، عادوا للتذكير بمظلمة حضرموت مندفعين بأهداف خبيثة ترسمها لهم قوى الاحتلال اليمني ، بغية عرقلة حلم الجنوبيين في استعادة دولتهم .

وأكد الاجتماع على أهمية الحضور والمشاركة النسوية في الفعالية القادمة ، لتوصيل رسالة للمجتمع الدولي أن حضرموت ، برجالها ونسائها مع المشروع الجنوبي الكبير ، الذي ضحت من أجل تحقيقه بالنفس والنفيس ، وكانت في طليعة المحافظات التي أعلنت رفضها لوحدة الضم والالحاق ، وطالبت باستعادة الدولة الجنوبية .

حضر الاجتماع الدكتورة سلمى بازريع ، والأستاذة مريم العمودي ، والأستاذة نبيهة بافرج ، والأستاذة نجلاء باسرور ، والأستاذة مروى الشعملي ، أعضاء الجمعية الوطنية ، والأستاذة عطيات عبود باضاوي مديرة إدارة المرأة والطفل بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بالمحافظة .