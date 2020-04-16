انتقالي حضرموت يحدد موقفه من اعتداء مليشيات الاخوان على قيادي في سيئون

علق الدكتور محمد جعفر بن الشيخ ابوبكر، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، على ما حدث من اعتداء مليشيات الاخوان على نائب رئيس لجنة الطوارى لمجابهة فيروس كورونا بالوادي الشيخ مبارك بن عبودان الجابري، عضو الجمعية الوطنية، بالتهديد بالاختطاف

وكتب” بن الشيخ ابوبكر” في سلسلة تغريدات على تويتر” لقد حدث اعتراض أمني غاشم هذا اليوم الخميس في مدينة سيئون، قام به بلاطجة الاحتلال من أدوات المنطقة العسكرية الاولى إذ اعترضوا تدشين الحملة الإنسانية لمواجهة فايروس كورونا التي نظمها المجلس الانتقالي بالمحافظة، ونفذها ابطال الميدان الإنساني بتقديم معدات ومستلزمات طبية للمستشفى

وعبر “د. بن الشيخ ابوبكر” عن إدانته واستنكارة الشديدين للعمل الإرهابي الجبان التي ارتكبتها قوى الاحتلال اليمني الشمالي بالاعتداء ومنع لجنة الطوارى من استمرار عملها في الحملة التعقيمية وتوزيع المستلزمات الطبية الوقائية، معتبراً ذلك بالأعمال العدوانية الإجرامية التي تندرج ضمن جرائم الحرب

وأكد ” د. بن الشيخ ابوبكر” إن الاعتداء على ممثلي المجلس الانتقالي عمل غير مقبول ومدان، ولن يفلت مرتكبوه من المحاسبة

مختتما تغريدته بالقول” حفظ الله حضرموت والجنوب من شر الوباء والبلاء والأعداء.