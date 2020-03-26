انتقالي حضرموت يدشن عمليات رش تعقيميه للمساجد والأماكن العامة بالمكلا

المكلا (المندب نيوز) خاص

ضمن الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا ، دشنت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، بمدينة المكلا ، مساء اليوم الخميس ، و بالتعاون مع برنامج مكافحة الملاريا في محور حضرموت ، حملة الرش التعقيمية بالمطهرات الصحية ، المصممة للقضاء على الفيروسات .

وفي فعالية التدشين التي حضرها نائب رئيس القيادة المحلية بالمحافظة الأستاذ سالم أحمد بن دغار ، والدكتور حسن صالح الغلام نائب الرئيس لشؤون تنسيقية الجامعات ، وعدد من أعضاء الجمعية الوطنية ، والهيئة التنفيذية والقيادتين المحليتين بالمحافظة ومديرية المكلا ؛ أدلى الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية بالمحافظة بتصريح لوسائل الإعلام ، أوضح فيه أن حملة التطهير بالمعقمات التي يجري تدشينها اليوم ، تأتي في إطار تكامل الجهود مع السلطة المحلية واجهزتها المختصة ، و ترجمة لتوجيهات الرئيس القائد عيدرس قاسم الزبيدي بشأن التعامل مع هذا الوباء الخطير ، واتخاذ اجراءات احترازية وقائية لحماية المواطنين من المرض .

مشيرا إلى أن هذه الحملة التي ستستمر ستة أيام في مرحلتها الأولى ، ستنتقل بعد استكمال تطهير المساجد يوم غد ، التي وجه مكتب الأوقاف بإغلاقها ، لتطهير الساحات والأماكن العامة في مدينة المكلا وضواحيها ، وستتبعها بإذن الله حملات مماثلة في مختلف مديريات المحافظة .

وعبر رئيس القيادة المحلية عن شكره للدكتور ياسر باهشم المدير العام لإدارة برنامج مكافحة الملاريا بمحور حضرموت والشباب المتطوعين الذين ينفذون الحملة ، على تعاونهم مع القيادة المحلية في تنفيذ هذا العمل الوقائي الاحترازي .

معربا عن أمله في مزيد من التعاون مع مختلف الجهات الصحية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بنجاح .