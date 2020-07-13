انتقالي حضرموت يدعو لمشاركة نسوية في فعالية السبت المقبل

حضرموت (تحديث نت) خاص



نظمت إدارة المرأة والطفل بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، لقاء للجنة الحشد النسوية، المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للفعالية الشعبية المرتقبة السبت المقبل تحت شعار الإدارة الذاتية تمثلنا.

ودعا الدكتور محمد جعفر بن الشيخ، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالمحافظة، المرأة الجنوبية إلى عدم السماح للمتربصين بالجنوب لاختطاف تضحياتها الجسيمة.

وشدد اللقاء على المشاركة النسوية الكثيفة في الفعالية المقبلة، لإعلان صوت حضرموت للمجتمع الدولي .

شارك في الاجتماع الدكتورة سلمى بازريع، ومريم العمودي، ونبيهة بافرج، ونجلاء باسرور، ومروى الشعملي، من الجمعية الوطنية، وعطيات عبود باضاوي مديرة إدارة المرأة والطفل بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بالمحافظة.