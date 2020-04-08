انتقالي حضرموت يدين اختطاف السليماني ويدعو التحالف إلى تطهير الشرعية من الارهابيين ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) إعلام القيادة المحلية م/ حضرموت

دانت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، اختطاف الشيخ علي محسن السليماني رئيس القيادة المحلية للمجلس بمحافظة شبوه ومرافقيه ، ووصفت اختطافه بالعمل الهمجي اللامسؤول ، المقوض لاتفاق الرياض و دعوات التهدئة الأممية ..

نص البيان

تدين القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، التصرف الهمجي واللامسؤول ، الذي أقدمت عليه مليشيات الأخوان المسلمين ، المحتلة لمحافظة شبوه ، فجر اليوم الأربعاء ، باختطافها لرئيس القيادة المحلية للمجلس بالمحافظة ، الشيخ علي محسن السليماني ومرافقيه ، ضاربة عرض الحائط باتفاق الرياض ، وبالدعوات الأممية للتهدئة وتسخير الطاقات لمجابهة وباء كورونا ..

ففي حين استجاب المجلس لتلك الدعوات ، استشعارا منه بالمسؤولية تجاه المواطنين ، ووجه اهتماماته وطاقاته للتصدي لتلك الجائحة الخطيرة ، وقبل ذلك رحب المجلس وأنصاره باتفاق الرياض وبادر بتنفيذ ماعليه من التزامات ؛ بقيت جماعة الأخوان مستمرة في غيها ، غير عابئة بخطورة فيروس كورونا وتهديده لحياة المواطنين ، ولا مكترثة باتفاق الرياض ، الذي باشرت أبواقها الإعلامية بمهاجمته ورفضه قبل أن يتم التوقيع عليه .

إننا في القيادة المحلية بحضرموت ونحن ندين هذا العمل التصعيدي الخطير ، فإننا

نطالب حليفينا ، المملكة العربية السعودية ، والإمارات العربية المتحدة ، الضامنان لاتفاق الرياض ، بالتدخل الفوري ، لتنقية الحكومة الشرعية وتطهيرها من تلك المليشيات الارهابية ، التي تقف عائقا أمام تنفيذ اتفاق الرياض ، ولا تأتمر إلا بأوامر الدوحة .

كما ندعو قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة إلى المحافظة على التهدئة وضبط النفس وعدم الانجرار إلى ردود الفعل ، لما لذلك من أهمية في تحقيق المصلحة العليا لمواطنينا ، التي تقتضي في هذا الظرف العصيب ، التفرغ والاستعداد للفاشية الكونية ، المسماة كورونا .

الحرية للشيخ علي السليماني ورفاقه

والنصر المؤزر والنجاة والسلامة لشعبنا الجنوبي المكافح البطل

صادر عن:

القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي م /حضرموت

المكلا /8/أبريل/2020