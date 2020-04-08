نخبة حضرموت

انتقالي حضرموت يدين اختطاف السليماني ويدعو التحالف إلى تطهير الشرعية من الارهابيين ⋆

8 أبريل، 2020
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المكلا ( نخبة حضرموت ) إعلام القيادة المحلية م/ حضرموت

    دانت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، اختطاف الشيخ علي محسن السليماني رئيس القيادة المحلية للمجلس بمحافظة شبوه ومرافقيه ، ووصفت اختطافه بالعمل الهمجي اللامسؤول ، المقوض لاتفاق الرياض و دعوات التهدئة الأممية ..

نص البيان
 تدين القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، التصرف الهمجي واللامسؤول ، الذي أقدمت عليه مليشيات الأخوان المسلمين ، المحتلة  لمحافظة شبوه ، فجر اليوم الأربعاء ، باختطافها لرئيس القيادة المحلية للمجلس بالمحافظة ، الشيخ علي محسن السليماني ومرافقيه ، ضاربة عرض الحائط باتفاق الرياض ، وبالدعوات الأممية للتهدئة وتسخير الطاقات لمجابهة وباء كورونا ..
ففي حين استجاب المجلس لتلك الدعوات ، استشعارا منه بالمسؤولية تجاه المواطنين ، ووجه اهتماماته وطاقاته للتصدي لتلك الجائحة الخطيرة ، وقبل ذلك رحب المجلس وأنصاره باتفاق الرياض وبادر بتنفيذ ماعليه من التزامات ؛ بقيت جماعة الأخوان مستمرة في غيها ، غير عابئة بخطورة فيروس كورونا وتهديده لحياة المواطنين ، ولا مكترثة باتفاق الرياض ، الذي باشرت أبواقها الإعلامية بمهاجمته ورفضه قبل أن يتم التوقيع عليه . 

  إننا في القيادة المحلية بحضرموت ونحن ندين هذا العمل التصعيدي الخطير ، فإننا 
نطالب حليفينا ، المملكة العربية السعودية ، والإمارات العربية المتحدة ، الضامنان لاتفاق الرياض ، بالتدخل الفوري ، لتنقية الحكومة الشرعية وتطهيرها من تلك المليشيات الارهابية ، التي تقف عائقا أمام تنفيذ اتفاق الرياض ، ولا تأتمر إلا بأوامر الدوحة .

 كما ندعو قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة إلى المحافظة على التهدئة وضبط النفس وعدم الانجرار إلى ردود الفعل ، لما لذلك من أهمية في تحقيق المصلحة العليا لمواطنينا ، التي تقتضي في هذا الظرف العصيب ، التفرغ والاستعداد للفاشية الكونية ، المسماة كورونا .

الحرية للشيخ علي السليماني ورفاقه
والنصر المؤزر والنجاة والسلامة لشعبنا الجنوبي المكافح البطل 

صادر عن:
القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي م /حضرموت
المكلا /8/أبريل/2020

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