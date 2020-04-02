انتقالي حضرموت يرحب بقرار حظر التجوال ويصفه بالقرار المسؤول. ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) خاص

عبرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت عن تأييدها لقرار حظر التجوال الصادر من قبل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ومحافظ محافظة حضرموت، ووصفتها بالقرارات المسؤولة، مشيرة إلى أنها ضرورية لحماية المواطنين من وباء فيروس كورونا، ومنع انتشاره.

نص البيان:

تعبر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت عن تأييدها لقرار حظر التجوال الذي دعا إليه الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ومحافظ محافظة حضرموت فرج سالمين البحسني.

وتعلن ترحيبها الكامل بهذه القرارات المسؤولة، التي من شأنها حماية مواطني المحافظة والجنوب عامة، من هذا الوباء الخطير والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، أو على الأقل ستبطئ من انتشار الفيروس، لو لا قدر الله تسلل، بسبب ضعف امكانيات رصده وتشخيصه.

لذلك، تؤكد القيادة المحلية للمجلس في حضرموت، على أهمية هذا الإجراء الوقائي الاحترازي، وتراه ضروريا للغاية، بوصفه أحد الأسباب الرئيسية التي تمنع تفشي الفيروس، إلى جانب الاهتمام بالنظافة الشخصية، وتدعو مواطني المحافظة للالتزام التام بتنفيذه.

كما تدعو السلطة المحلية في المحافظة وأجهزتها الصحية، إلى العمل الجاد على توفير المستلزمات الطبية الضرورية، وفي مقدمتها أجهزة التنفس الصناعي، بأكبر كمية ممكنة، وأجهزة التشخيص الحديثة مع توفير محاليل كافية، ليطال الفحص أعراض مشابهة كل من يعاني من لأعراض الفيروس، حتى وإن كانت خفيفة، وعدم الاكتفاء بفحص الحالات الحرجة، مثلما في هو متبع الوقت الحاضر.

وتزامنا مع الإجراءات الاحترازية التي دعت إليها السلطة المحلية، تعلن القيادة المحلية بأنها باشرت بتعليق نشاطاتها الاعتيادية، وقامت بتشكيل لجنة طوارئ مكرسة لهذه الأزمة الصحية ومتابعة تطوراتها؛ وسعت للتواصل مع مختلف الجهات المعنية في السلطة المحلية، بهدف تنسيق الجهود وتكاملها، وتسخيرها لمواجهة هذا التحدي الخطير.

كما نفذت حملات توعية إعلامية، وحملات رش تعقيمية للمساجد والأماكن العامة وأقسام الشرطة في المكلا وعدد من المديريات.