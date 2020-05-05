عدن 24

انتقالي حضرموت يرفد مستشفى ابن سيناء بخمسين بدلة حماية متكاملة للوقاية من كورونا

5 مايو، 2020
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عدن24-خاص
التقت لجنة مكافحة وباء كورونا ، التي شكلتها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، بمقر القيادة ، مساء أمس الاثنين ، الدكتور ياسر عوض بامطرف المدير العام لهيئة مستشفى ابن سيناء .
وناقش اللقاء الذي حضره الأستاذ عقيل محمد العطاس ، وأحمد محمد بامعلم ، عضوا هيئة رئاسة المجلس ، والدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية للمجلس بالمحافظة ، رئيس اللجنة ؛ احتياجات مستشفى ابن سيناء ، من الدعم المقدم من المجلس الانتقالي الجنوبي للمرافق الصحية بحضرموت ، والمزمع البدء بتوزيعه على مستشفيات المحافظة ، من غد الثلاثاء .
ووافقت اللجنة على طلب الدكتور بامطرف بالتعجيل بمستلزمات حماية الكوادر الطبية و الصحية ، نظرا لحاجة المستشفى الملحة لهذه لمستلزمات .
ووجهت اللجنة بتسليم مستشفى ابن سيناء 50 بدلة حماية متكاملة ، تسلمها مدير المستشفى عند نهاية الاجتماع .
ويتضمن الدعم الذي وجه به ، الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي لمرافق حضرموت الصحية ، معدات ، وأسرة ، وبدلات وقاية للكوادر الصحية ، ومواد تطهير وتعقيم .
حضر اللقاء ، الأستاذ سالم أحمد بن دغار ، نائب رئيس القيادة المحلية ؛ و الدكتور حسن صالح الغلام العمودي ، نائب رئيس القيادة المحلية لشؤون تنسيقية الجامعات ؛ والدكتور فتحي فرج بامطرف ، والأستاذ عوض أحمد بن جميل ، والدكتور عمر عبد اللاه باعباد ، أعضاء الجمعية الوطنية وعدد من أعضاء الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمحافظة .

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