انتقالي حضرموت يعلن تأييده لبيان المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس الزبيدي بإدارة الجنوب

اعلنت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المكلا تأييدها و مباركتها للبيان الصادر عن الاجتماع الطارئ لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن بأعلان حالة الطوارئ و فرض الادارة الذاتية في الجنوب.

جاء في نص البيان :

تتابع قيادة انتقالي المكلا التطورات على الساحة الجنوبية و ما تقوم به الحكومة الشرعية اليمنية من سياسة العقاب الجماعي لتركيع الشعب الجنوبي من خلال قطع رواتب الجيش و الامن الجنوبي و انهيار الخدمات بشكل كلي و الذي اظهره المنخفض الجوي الذي ضرب العاصمة عدن الايام القليلة الفائتة مدى حجم الكارثة و انعدام البنية التحتية ، و آخرها ما نص عليه اتفاق الرياض و سماح المجلس الانتقالي الجنوبي للحكومة بالعودة لتوفير الخدمات و تقديم ابسط احتياجات المواطنين ، ولكن تعمدت الحكومة الا تجويع شعبنا و ممارسة معه اخبث الاساليب لتجويعه و أبادته ، و استمرارها في التحشيد العسكري لمليشياتها الاخوانية القادمة من مأرب صوب محافظتي شبوة و أبين الجنوبيتين ، و محاولتهم اقتحام و احتلال العاصمة عدن ، لأستكمال فصول مسلسل ممارساتهم التدميرية الممنهجة.

و بعد أن وصل الحال بشعبنا من تدهور و تنكيل في معيشته و في أبسط حقوقه و التي تكفلها كل الشرائع السماوية و القوانين الدولية ، وهو الذي فوض قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في 4 مايو 2017م في “إعلان عدن التاريخي” بتمثيله السياسي و الدفاع عن حقوقه و الحفاظ على مقدراته ، وجب على قيادتنا السياسية و قواتنا المسلحة الجنوبية أن تكون إلى جانب الشعب الجنوبي العظيم و انفاذ إرادته بالسيطرة على موارد الدولة الجنوبية و محاربة الفساد في المؤسسات الحكومية و ادارة الجنوب.

و في هذا اليوم التاريخي من مسيرة نضال شعبنا تعلن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المكلا تأييدها و مباركتها لقرارات هيئة رئاسة المجلس الانتقالي بأعلان حالة الطوارئ و فرض الادارة الذاتية لمحافظات الجنوب ، و تعبر عن استعدادها لتنفيذ كل ما جاء في بيان هيئة الرئاسة بالادارة الذاتية للمحافظات الجنوبية وهو ما يتوافق و أحكام القانون الدولي.

صادر عن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية مدينة المكلا

26 أبريل 2020م || المكلا