4 مايو

انتقالي حضرموت يقدم لمستشفى ابن سيناء( 50) بدلة وقاية من وباء كورونا

5 مايو، 2020
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اخبار وتقارير

الثلاثاء – 05 مايو 2020 – الساعة 01:42 ص بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص

التقت لجنة مكافحة وباء كورونا بانتقالي حضرموت في مقر القيادة المحلية، مساء اليوم الاثنين ، مدير عام هيئة مستشفى ابن سيناء الدكتور ياسر عوض بامطرف .
وناقش اللقاء الذي حضره عقيل محمد العطاس ، وأحمد محمد بامعلم ، عضوا هيئة رئاسة المجلس ، والدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية للمجلس بالمحافظة ، رئيس اللجنة ؛ احتياجات مستشفى ابن سيناء ، من الدعم المقدم من المجلس الانتقالي الجنوبي للمرافق الصحية بحضرموت ، والمزمع البدء بتوزيعه على مستشفيات المحافظة ، غدا الثلاثاء .
ووافقت اللجنة على طلب الدكتور بامطرف بدعم المستشفى بمستلزمات حماية الكوادر الطبية و الصحية ، نظرا لحاجة المستشفى الملحة لهذه لمستلزمات .
ووجهت اللجنة بتسليم مستشفى ابن سيناء 50 بدلة حماية متكاملة ، تسلمها مدير المستشفى خلال الاجتماع .
ويشمل الدعم الذي وجه به ، الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي لمرافق حضرموت الصحية ، معدات ، وأسرة ، وبدلات وقاية للكوادر الصحية ، ومواد تطهير وتعقيم .
حضر اللقاء ، الأستاذ سالم أحمد بن دغار ، نائب رئيس القيادة المحلية ؛ و الدكتور حسن صالح الغلام العمودي ، نائب رئيس القيادة المحلية لشؤون تنسيقية الجامعات ؛ والدكتور فتحي فرج بامطرف ، والأستاذ عوض أحمد بن جميل ، والدكتور عمر عبد اللاه باعباد ، أعضاء الجمعية الوطنية وعدد من أعضاء الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمحافظة .

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