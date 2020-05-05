انتقالي حضرموت يقدم لمستشفى ابن سيناء( 50) بدلة وقاية من وباء كورونا

4 مايو / خاص

التقت لجنة مكافحة وباء كورونا بانتقالي حضرموت في مقر القيادة المحلية، مساء اليوم الاثنين ، مدير عام هيئة مستشفى ابن سيناء الدكتور ياسر عوض بامطرف .

وناقش اللقاء الذي حضره عقيل محمد العطاس ، وأحمد محمد بامعلم ، عضوا هيئة رئاسة المجلس ، والدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية للمجلس بالمحافظة ، رئيس اللجنة ؛ احتياجات مستشفى ابن سيناء ، من الدعم المقدم من المجلس الانتقالي الجنوبي للمرافق الصحية بحضرموت ، والمزمع البدء بتوزيعه على مستشفيات المحافظة ، غدا الثلاثاء .

ووافقت اللجنة على طلب الدكتور بامطرف بدعم المستشفى بمستلزمات حماية الكوادر الطبية و الصحية ، نظرا لحاجة المستشفى الملحة لهذه لمستلزمات .

ووجهت اللجنة بتسليم مستشفى ابن سيناء 50 بدلة حماية متكاملة ، تسلمها مدير المستشفى خلال الاجتماع .

ويشمل الدعم الذي وجه به ، الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي لمرافق حضرموت الصحية ، معدات ، وأسرة ، وبدلات وقاية للكوادر الصحية ، ومواد تطهير وتعقيم .

حضر اللقاء ، الأستاذ سالم أحمد بن دغار ، نائب رئيس القيادة المحلية ؛ و الدكتور حسن صالح الغلام العمودي ، نائب رئيس القيادة المحلية لشؤون تنسيقية الجامعات ؛ والدكتور فتحي فرج بامطرف ، والأستاذ عوض أحمد بن جميل ، والدكتور عمر عبد اللاه باعباد ، أعضاء الجمعية الوطنية وعدد من أعضاء الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمحافظة .