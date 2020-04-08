المشهد العربي

انتقالي حضرموت يقدم مستلزمات طبية لمستشفى ابن سيناء (صور)

8 أبريل، 2020
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قدمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت اليوم الأربعاء، الدفعة الأولى من المستلزمات الطبية لمستشفى ابن سيناء العام، والمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة.

ويساهم انتقالي حضرموت في توفير بعض احتياجات المستشفى وطاقمها الطبي والتمريضي، بهدف تحسين قدرتها على مواجهة وباء “كورونا” المستجد.

وأطلع رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، ونائبه سالم أحمد بن دغار، والدكتور حسن صالح الغلام نائب رئيس القيادة لشؤون تنسيقية الجامعات، وعوض أحمد بن جميل عضو الجمعية الوطنية، على استعدادات المستشفى لمواجهة “كورونا”.

وتفقدت القيادة المحلية، المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، مبديةً إعجابها بما يقدمه كادره لمواطني المحافظة من خدمات رقابية.

وأكد انتقالي حضرموت، على استعدادها لتوفير المزيد من الدعم للمستشفى والمركز، لافتةً إلى أن ما جلبته اليوم من مستلزمات وقائية لحماية الكادر الصحي هو دفعة أولى ستلحقها دفعات أخرى من اللوازم والمعدات الطبية.

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