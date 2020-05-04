المندب نيوز

انتقالي حضرموت يقدم “50 ” بدلة متكاملة لمستشفى ابن سيناء للوقاية من “كورونا”

5 مايو، 2020
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انتقالي حضرموت يقدم “50 ” بدلة متكاملة لمستشفى ابن سيناء للوقاية من “كورونا”

المكلا(المندب نيوز)خاص

إلتقت لجنة مكافحة وباء كورونا ، التي شكلتها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، بمقر القيادة ، مساء اليوم الاثنين ، الدكتور ياسر عوض بامطرف المدير العام لهيئة مستشفى ابن سيناء .

وناقش اللقاء الذي حضره الأستاذ عقيل محمد العطاس ، وأحمد محمد بامعلم ، عضوا هيئة رئاسة المجلس ، والدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية للمجلس بالمحافظة ، رئيس اللجنة ، احتياجات مستشفى ابن سيناء ، من الدعم المقدم من المجلس الانتقالي الجنوبي للمرافق الصحية بحضرموت ، والمزمع البدء بتوزيعه على مستشفيات المحافظة ، من غد الثلاثاء .

ووافقت اللجنة على طلب الدكتور بامطرف بالتعجيل بمستلزمات حماية الكوادر الطبية و الصحية ، نظرا لحاجة المستشفى الملحة لهذه لمستلزمات .

ووجهت اللجنة بتسليم مستشفى ابن سيناء 50 بدلة حماية متكاملة ، تسلمها مدير المستشفى عند نهاية الاجتماع .

وتضمن الدعم الذي وجه به ، الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي لمرافق حضرموت الصحية ، معدات ، وأسرة ، وبدلات وقاية للكوادر الصحية ، ومواد تطهير وتعقيم .

حضر اللقاء ، الأستاذ سالم أحمد بن دغار ، نائب رئيس القيادة المحلية ، والدكتور حسن صالح الغلام العمودي ، نائب رئيس القيادة المحلية لشؤون تنسيقية الجامعات ، والدكتور فتحي فرج بامطرف ، والأستاذ عوض أحمد بن جميل ، والدكتور عمر عبد اللاه باعباد ، أعضاء الجمعية الوطنية وعدد من أعضاء الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمحافظة .

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