عدن 24

انتقالي حضرموت يواصل توزيع الدعم الطبي الإماراتي على المرافق الصحية بالمحافظة

14 سبتمبر، 2020
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عدن24- خاص
واصلت اللجنة الصحية التي شكلتها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، ضمن جهودها للتصدي لجائحة كورونا ، الأحد، عملها في توزيع الدعم الطبي الوقائي، الذي تلقته من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، على المرافق الصحية في مدينة المكلا.
فقد سلمت اللجنة ، ممثلة برئيسها عوض أحمد بن جميل ، ونائبه الدكتور يسلم علي باوزير ، حصة إضافية من الدعم لمستشفى ابن سيناء.
وتضمنت الدفعة التي استلمها الدكتور عادل السقاف مدير التموين الطبي بالمستشفى، كمية من الملابس الواقية والكمامات والقفازات وأقنعة الحماية للوجه وغيرها من مستلزمات الحماية للكادر الطبي والتمريضي ..
كما حصل المركز الصحي بالغليلة على حصة من هذا الدعم ، الذي استلمه رئيس قيادة الانتقالي بمركز الغليلة ، علي ناصر اليزيدي ، وسعيد بحول مسؤول المركز الصحي .

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