تحديث نت

انتقالي خورمكسر يبحث الأوضاع الأمنية في المديرية

8 ديسمبر، 2019
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الأحد – 08 ديسمبر 2019 – الساعة 11:41 ص بتوقيت اليمن ،،،

عدن (تحديث نت )خاص:

ناقشت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بخورمكسر، خلال اجتماعها الدوري، مساء أمس السبت، عدداً من المواضيع التنظيمية المرتبطة بنشاط الهيئة التنفيذية.

وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المديرية خاصة والعاصمة عدن.

واستعرض الحاضرون خطط وبرامج عمل القيادة المحلية في المديرية خلال العام المقبل.

وشدد المجتمعون على ضرورة اليقظة للحد من الممارسات التي تثير الفوضى وتزعزع الأمن والاستقرار.

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