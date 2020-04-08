انتقالي دار سعد يدشن مصنع كمامات لتوزيعها مجانا

وزع المجلس الانتقالي الجنوبي في دارسعد، بالعاصمة عدن، يوم الأربعاء، أول دفعة من كمامات المصنع التابع للمجلس في المديرية.

وسلمت قيادة المجلس في دار سعد، الدفعة الأولى من الكمامات لبعض المرافق الخدمية في المديرية، وعلى رأسها ذات الاحتكاك المباشر مع المواطنين.

وشمل التوزيع كوادر المركز الصحي ومكتب البريد ومقر السلطة المحلية في بالمديرية.

وأسس المجلس المصنع، بشكل تطوعي، بسبب شح الكمامات في ظل خطر تفشي فيروس كورونا الوبائي.

وعبر الموظفون والمواطنون، عن تقديرهم لمبادرة المجلس الانتقالي الجنوبي في المديرية.