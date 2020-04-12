نخبة حضرموت

 انتقالي رخية ينفذ حملة رش تعقيمية لأسواق المديرية وأماكنها العامة ⋆

12 أبريل، 2020
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رخية (نخبة حضرموت) خاص

دشنت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية رخية ، محافظة حضرموت ، وبالتعاون مع السلطة المحلية بالمديرية ومكتب الصحة فيها ، صباح اليوم الأحد ، حملة الرش التعقيمية  للأسواق والأماكن العامة ومواقع جمع القمامة في مختلف مراكز ومناطق المديرية .

وفي حفل التدشين الخطابي ، تحدث رئيس القيادة المحلية بالمديرية ، الأستاذ سعيد بالطيف ، معربا عن شكره وتقديره للمدير العام للمديرية الأستاذ حمد عمر بن عجيان وإدارة مكتب الصحة ، والشخصية الاجتماعية الشيخ سالم بن علي باعجيان على جهودهم في مكافحة الوباء وتعاونهم مع قيادة الانتقالي في تنفيذ برنامجها الوقائي والتوعوي .

وباشرت الحملة برنامج عملها ، من مركز المديرية ، صناء ، مستهدفة سوقها العام والمحلات التجارية فيها ، وستواصل الحملة عملية الرش التعقيمية في مختلف مراكز المديرية .

حضر فعالية التدشين مدير مكتب الصحة بالمديرية الأستاذ عمر بن غانم ، والدكتور عبدالله العويني الكثيري ، والأستاذ خالد بلقصير رئيس فريق الطوارئ بالمديرية ، مدير الادارة التنظيمية بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية ، وعدد من أعضاء القيادة المحلية بالمديرية .

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