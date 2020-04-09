انتقالي ردفان: استعدادات طارئة لمواجهة كورونا

المشهد العربي ـ خاص

طالب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية ردفان فيصل محمد عمر أعضاء اللجنة المشكلة لمواجهة فيروس كورونا بضرورة وضع الاستعدادات الطارئة لمواجهة هذا المرض، مشددا على أن مهمة أعضاء اللجنة جسيمة.

وأكد أن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الوباء القاتل، مشيرا إلى أنه سوف يصل إلى مديرية ردفان في القريب العاجل الكثير من الدعم والأدوية بقدر الإمكانيات المتوفرة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس انتقالي ردفان ونائبه رئيس هيئة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجلس عبداللاه محمد حسن بأعضاء اللجنة المشكلة لمواجهة كورونا اليوم الخميس.

وخاطب رئيس انتقالي ردفان أعضاء اللجنة قائلا: إن هذا الوباء عالمي، وتقع عليكم إلى جانب مكتب الصحة مسؤولية، ويتطلب منكم التنسيق المشترك ورصد الحالات والتواصل مع المحافظة، ولابد أن تكونوا عند مستوى المسؤولية.

وأشار إلى أن مهمة اللجنة طوعية ووطنية، وأن عليها توعية المواطنين، ووضع الإرشادات الصحية والملصقات على مستوى أحياء وقرى مديرية ردفان.

ودعا إلى التنسيق الكامل عبر غرفة عمليات مشتركة مع مكتب الصحة في المديرية، محذرا من أن هذا الوباء لا يرحم أحدا.