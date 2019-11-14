انتقالي ردفان يختتم اشهار المراكز الانتقالية بتدشين الاجتماع التأسيسي للقيادة المحلية لمركز الشهداء بمدينة الحبيلين

وسط حضور جماهيري كبير.. اختتمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي ردفان.. الحبيلين صباح يومنا هذا الخميس 14/11/2019 م. اشهار المراكز الانتقالية في المديرية بتدشين الاجتماع التأسيسي للقيادة المحلية لمركز الشهداء بمدينة الحبيلين. حيث افتتحت فقرات الاجتماع التأسيسي بآية من الذكر الحكيم تلاها الشاب عبدالرحمن احمد الهباب.

ثم انصت الجميع للنشيد الوطني الجنوبي.

بعدها القى رئيس مركز الشهداء الانتقالي الأخ عبدالرزاق الشعيبي كلمة رحب في مستهلها بالضيوف الاكارم من القيادات العليا للمجلس الانتقالي .وقال ايضاً ها نحن اليوم من هنأ من ردفان الثورة والعزة والشموخ ندشن الاجتماع التأسيسي لقيادة مركز الشهداء الانتقالي وشعبنا الحنوبي يشهد انتصارات متلاحقة بفضل الله ثم بفضل قيادة مجلسنا الانتقالي العليا ممثلة بالرئيس اللواء عيدروس الزبيدي.

وفي كلمته ايضا شكر الشعيبي الثقة التي منحت له لقيادة هذا المركز الانتقالي راجيا من الله التوفيق هو.ومن سيتم اختيارهم إلى جواره لقيادة هذا المركز.

كلمة قيادة الانتقالي القاها العقيد فيصل عمر رئيس انتقالي ردفان رحب في بدايتها بالضيوف الكرام وقال: ها نحن اليوم نختتم تدشين مراكزنا الانتقالية في المديرية بتدشين هذا المركز الذي حمل أسم مركز الشهداء ليكون عهدا علينا إنّ على دربهم سائرون. واضاف ان ردفان كما عهدتموها ستظل وفيه وسباقة في تقديم كل غالٍ ونفيس حتى استعادة دولتنا الجنوبية كاملة السيادة.ويكفي ردفان فخرا اليوم أن أبنها د. ناصر الخبجي دخل قصر اليمامة وهو يحمل على كتفه علم الجنوب ليوقع نيابة عن كل الجنوب.

كلمة قيادة المجلس الانتقالي العليا القاها سعادة السفير قاسم عسكر جبران رئيس العلاقات الدبلوماسية بالجمعية الوطنية.

حيث شرح عسكر في كلمته الترتيبات العامة والمؤسسية التي تنظمها الجمعية الوطنية الجنوبية وقال لقد خطونا خطوات متقدمه واصبحنا قوة معترف بها دوليا واقليميا .ونحن نسير بخطٍ مدروسة وواثقة نحو استعادة سيادتنا على كامل تراب الجنوب..

هذا وقد تخلل فقرات التدشين قصيدة شعرية للشاعر الكبير فهد بن جعموم الهبت حماس الحاضرين.

هذا وكان قد حضر التدشين ايضا اللواء ناصر حويدر عضو الجمعية الوطنية. وعدد من اعضاء انتقالي محافظة لحج .وعدد من قيادات انتقالي رباعيات ردفان وعدد آخر من القيادات التنفيذية لانتقالي ردفان.

بعدها تم رفع الجلسة الافتتاحية ودخل اعضاء المركز في جلسة خاصة لاختيار قيادتهم والتي تكونت من :

1- عبدالرزاق احمد صالح الشعيبي.. رئيساً

2- نصر قاسم نصر ..نائبا.

3- اخلاص سلام احمد علي مسؤول تنظيما.. نزار هادي علي نائبا.

4- صالح محمد علي فريد..مسؤول الأمن المجتمعي..عبدالقوي محمد طاهر نائبا.

5- فضل عبدالله احمد مسؤول الشؤون الاجتماعية. عبدالقوي محمد طاهر نائبا.

6- فهد عسكر بن جعموم مسؤول الشؤون الجماهيرية.. بسام مثنى حسان نائبا.

7-عبدالحميد صالح شائف مسؤول الخدمات والتنمية.فضل عبده فضل نائبا.

8- علي مثنى الحشري مسؤول التثقيف والارشاد.. محمد داؤود الصهيبي نائبا.

9- فضل محسن محمد رصد الانتهاكات.. افراح مثنى سالم .نائبا.

10- وضاح سلمان الحالمي..مسؤول اعلامي.. محسن محمد منصر. نائبا.