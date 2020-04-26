انتقالي ردفان يدعو المواطنين للخروج بمظاهرة تأييد ومباركة لبيان المجلس في ادارة الجنوب

اعلن انتقالي ردفان تأييده ومباركته لقرارات المجلس الانتقالي الجنوبي الصادرة امس باعلان حالة حالة والطوارىء والادارة الذاتية للجنوب معبرة عن امله بوقوف الجميع صف واحداً مع المجلس الانتقالي وقراراته التاريخية داعياً ابناء المديرية للخروج مساء اليوم في مسيرة حاشدة للتعبير عن فرحتهم وتأييدهم لتلك القرارات.

فيما يلي ينشر موقع 4 ماية نص بيان انتقالي ردفان

ياجماهير شعبنا الجنوبي الحر

يا أبناء ردفان الابطال..يا احفاد الذئاب الحمر.

يامن قدمتم قوافل الشهداء في كل مراحل الثورة الجنوبية .

إننا نعيش اليوم اعتاب مرحلة تاريخية عظيمة ومفصلية في حياة شعبنا الجنوبي العظيم. لم يصل شعبنا ومجلسنا الانتقالي لها إلا بعد كفاح مرير قدّم فيه آلاف من الشهداء والجرحى .

وها نحن اليوم بهذا البيان الصادر من فخامة اللواء القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي في تحمل الادارة الذاتية الكاملة لحكم الجنوب نكون قد حققنا جزء مهم من خطوات استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة من المهرة وحتى باب المندب باسطين نفوذنا على كل تراب الجنوب.

ومن هنأ من ردفان الثورة.. ردفان التضحيات..ردفان العزة والكرامة

نعلن مباركتنا لهذه الخطوة في إدارة الجنوب الكاملة من قبل المجلس الانتقالي .آملين ان ترص صفوف ابناء الجنوب جميعا في استعادة مادمرته حكومة الفساد طيلة سنوات مضت.

ولهذا فإن قيادة المجلس الانتقالي تدعو ابناء ردفان للخروج هذه الليلة في شوارع مدينة الحبيلين ليعبّروا عن فرحتهم وسعادتهم بهذا القرار الذي طالما انتظره شعبنا الجنوبي.

حيث سيكون التجمع في منصة شهداء ردفان الساعة التاسعة مساء .

عبّروا عن سعادتكم وفرحتكم بهذا اليوم فإنها لحظات تاريخية عظيمة لن تتكرر .

عاش الجنوب حرا ابيا مستقلا

عاشت قيادة مجلسنا الانتقالي.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.