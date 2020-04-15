صحيفة الأيام

انتقالي رضوم يلتقي أعضاء مركز الغدير- المضالع الاجتماعي

15 أبريل، 2020
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التقى عبدالله بامهيد نائب مدير الإدارة السياسية بالمديرية، اليوم الثلاثاء، قيادة وأعضاء مركز الغدير – المضالع والشخصيات الاجتماعية، حيث كان في استقبالهم نائب رئيس المركز سعد سالم لخزع السليماني.

ورحب رئيس المركز بقيادة المجلس بالمديرية، مقدراً لهم التماسهم هموم المنطقة وتفعيل العمل الثوري والسياسي فيها، رغم البُعد الجغرافي بين عاصمة المديرية رضوم، ومركز الغدير – المضالع، ووعورة الطريق.

من جانبه، عبّر بامهيد عن سعادته بهذا اللقاء، مبلغاً إياهم تحيات القيادة المحلية بالمديرية، وتحيات رئيس القيادة المحلية بالمحافظة الشيخ علي محسن السليماني، موضحاً لهم آخر التطورات الداخلية والخارجية التي تشهدها الساحة الجنوبية.

وحثّ بامهيد قيادة وأعضاء المركز على تفعيل النشاط الجماهيري والإعلامي، وعمل قاعدة بيانات متكاملة للمركز، والتي من شأنها خدمة المواطنين والقضية الجنوبية، مشدداً على أهمية تكثيف العمل التوعوي لمجابهة وباء كورونا، وطرق الوقاية منه من خلال توزيع البرشورات والملصقات المقدمة من المجلس الانتقالي، وكذا عبر صفحات التواصل الاجتماعي وخطباء المساجد، حفاظاً على سلامة المواطنين.

وناقش اللقاء عدداً من القضايا التي تتعلق بعمل المركز والصعوبات التي يواجهونها، حيث أكدت لهم قيادة المجلس متابعتها ورفعها لقيادة المجلس بالمحافظة.
من جانبهم، أكد الحضور وقوفهم إلى جانب القوات الجنوبية والقيادة السياسية، ممثلةً باللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والسير على درب الشهداء والجرحى حتى تحقيق الحرية والاستقلال.​

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