انتقالي رضوم يلتقي بأعضاء مركز المطهاف

شدد مدير الإدارة التنظيمية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية رضوم محافظة شبوة علي سالم باسردة، على أهمية تكثيف التوعية حول فيروس كورونا وطرق الوقاية منه من خلال توزيع البرشورات والملصقات المقدمة من المجلس وعبر صفحات التواصل الاجتماعي وخطباء المساجد لضمان سلامة المواطنين وعدم إصابتهم بالفيروس.

جرى ذلك، خلال زيارته والعقيد عوض سليمان السليماني، مدير دائرة الشهداء والجرحى ونائب مدير الدائرة السياسية عبدالله بامهيد،اليوم الإثنين، لمركز المهطاف بالمديرية، وذلك في إطار تفعيل الأنشطة في مراكز رضوم.

وناقش اللقاء عدداً من القضايا التي تتعلق بالعمل والصعوبات التي تواجه قيادة وأعضاء المراكز في المهام التي يقومون بها ووضع الحلول المناسبة لها للتغلب عليها ورفعها للقيادة لإيجاد الحلول المناسبة لها.

وحث باسردة قيادة وأعضاء اللجنة المجتمعية بمركز المهطاف على تفعيل النشاط والعمل على التعبئة الجماهيرية والإعلامية وإيجاد منظومة بيانات متكاملة وقواعد ثورية صلبة للمجلس من أجل خدمة الوطن والقضية الجنوبية، موضحاً آخر التطورات الداخلية والخارجية التي تشهدها الساحة الجنوبية وما يختص بالشأن الجنوبي وقضيته العادلة.

بدوره، شكر رئيس المركز أحمد محمد علي لخزع الوفد الزائر على الجهود التي يبذلونها رغم البعد الجغرافي بين عاصمة المديرية رضوم ومركز المطهاف ووعورة الطريق ومشقات السفر من أجل القضية الجنوبية وتأسيس القواعد الصلبة لها في الأرياف.​