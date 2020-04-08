انتقالي رضوم يلتقي بأعضاء مركز مدرم الاجتماعي

التقى رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية رضوم أ. يسلم أحمد القشعوري، اليوم الثلاثاء، بالشخصيات الاجتماعية وأعضاء مركز مدرم في إطار البرنامج الزمني المعد من قِبل القيادة لتفعيل العمل الجماهيري والإعلامي بمراكز المديرية والاستعداد لمواجهة فيروس كورونا.

وناقش أ. يسلم أحمد القشعوري تفعيل العمل بمركز مدرم، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة للمركز، وتفعيل العمل الجماهيري والإعلامي، الذي يعتبر أحد أعمدة المركز الأساسية في العمل النضالي لما له من تأثير، ودعوة أعضاء المركز والشخصيات الاجتماعية، إلى تكثيف العمل التوعوي للمجتمع في مجابهة فيروس كورونا.

واستمعت قيادة المجلس، في اللقاء، إلى شرح مفصل عن أهم المشاكل والمعوقات التي يواجهها المركز، وأسس معالجتها، وكذا أهمية التنسيق المشترك بين قيادة المجلس والشخصيات الاجتماعية في كافة المجالات؛ لإنجاح أي عمل يصب في مصلحة شعب الجنوب، حيث رحّبت قيادة المجلس بكل الآراء والمقترحات، وأكدت معالجتها ومتابعتها مع قيادة المجلس في المحافظة.

من جانبهم، أكد الحاضرون على إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للحد من انتشار كورونا، وكذا ثباتهم ووقوفهم إلى جانب قيادة المجلس الانتقالي والقوات المسلحة الجنوبية، ورفع الجاهزية الثورية والشعبية لدحض أية مؤامرات تحاك ضد قيادة وشعب الجنوب، من أجل تحقيق الهدف الأسمى والمتمثل في التحرير والاستقلال واستعادة دولة الجنوب بكافة ترابه.​