انتقالي رضوم يلتقي قيادة وأعضاء مركز حورة العليا

التقى رئيس الدائرة التنظيمية، علي سالم باسردة، ونائب رئيس الدائرة السياسية عبدالله بامهيد، أمس، قيادة وأعضاء اللجنة المجتمعية بمركز حورة العليا بالمطهاف، وعدداً من الشخصيات الاجتماعية، ضمن برنامج تفعيل الأنشطة في مراكز المديرية.

وفي بداية اللقاء، نقل باسردة، تحيات القيادة المحلية للمجلس بالمديرية وتحيات رئاسة المجلس الانتقالي بالمحافظة، موضحاً لهم آخر التطورات الداخلية والخارجية، التي تختص بالشأن الجنوبي.

ودعا باسردة، قيادة وأعضاء اللجنة المجتمعية، إلى تفعيل نشاط المركز جماهيرياً وإعلامياً، ووضع قاعدة بيانات مكتملة وواضحة للمرحلة المقبلة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهود، حتى تحقيق الهدف الذي ينشده الشعب الجنوبي.

كما ناقش اللقاء، الصعوبات التي تواجه المركز، ملتزماً برفعها لقيادة المجلس الانتقالي ومناقشتها، ووضع الحلول المناسبة لها.

وشدد باسردة، على أهمية التوعية من فيروس كورونا، بتكثيف التوعية وطرق الوقاية منه من خلال توزيع البرشورات والملصقات المقدمة من المجلس الانتقالي، وكذا عبر صفحات التواصل الاجتماعي وخطباء المساجد.

وأكد الحضور، مواصلة السير على درب الشهداء والجرحى، حتى استعادة الدولة والوقوف التام مع القوات الجنوبية والقيادة السياسية، ممثلةً باللواء عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.​