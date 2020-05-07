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انتقالي زنجبار يعقد اجتماعا استثنائيا للاعداد لمسيرة السبت القادم

7 مايو، 2020
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انتقالي زنجبار يعقد اجتماعا استثنائيا للاعداد لمسيرة السبت القادم

عقد مساء يوم امس الاربعاء في مقر المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية زنجبار اجتماعا استثنائيا لمناقاشة الاعداد والتحضير لمسيرة يوم السبت القادم 9 مايو في مدينة زنجبار
بدا الاجتماع بكلمة ترحيبية رحب من خلالها العقيد صالح ابو عبدين رئيس انتقالي زنجبار بالاخوة الحاضرين جميعاً لهذا الاجتماع الاستثنائي
وتطرق العقيد بوعبدين الى اخر الاستعداد والترتيبات لمسيرة السبت والتي سوف تقام في عاصمة محافظة ابين زنجبار تاييدا لبيان المجلس الانتقالي الجنوبي واقرار الادارة الذاتية للمحافظات الجنوبية
وشدد ابو عبدين على رؤساء المراكز على اهمية الحشد الجماهيري للفعالية والتنسييق والعمل المشترك مع كافة الدوائر في المديرية
وفي ختام الاجتماع دعا رئيس انتقالي زنجبار العقيد صالح ابو عبدين منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والسياسية ومكونات الجنوب التحررية في المحافظة الى المشاركة في الفعالية التي سوف تقام يوم السبت الموافق 9 مايو امام المجمع الحكومي القديم الساعة التاسعة مساء في عاصمة محافظة ابين زنجبار
 
من عبدالله عيسى

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اجتماعا استثنائيا السبت القادم انتقالي زنجبار للاعداد لمسيرة يعقد

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