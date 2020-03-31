انتقالي زنجبار يعقد اجتماعا تشاوريا مع ممثلي الجمعية الوطنية لتدارس اجراءات مجابهة كورونا

4 مايو / خاص



عقد بمقر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية زنجبار بمحافظة أبين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مشتركا ضم الهيئة التنفيذية بالقيادة المحلية، وممثلي المديرية في الجمعية الوطنية.

وفي بداية اللقاء، رحب العقيد صالح ناصر عبدالله ابوعبدينط رئيس القيادة المحلية بمديرية زنجبار بأعضاء الجمعية الوطنية، شاكراً حضورهم هذا اللقاء التشاوري لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الجنوبية بشكل عام، وكذا عملية استعداد المديرية لمجابهة وباء كورونا.

وتطرق ابوعبدين خلال اللقاء لعدد من القضايا المرتبطة بحياة ومعاناة المواطن في المديرية من تدنٍ لمستوى الخدمات وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتخاذل من قبل السلطة المحلية في المديرية.

ومن جانبهم عبر أعضاء الجمعية الوطنية عن سعادتهم لحضور هذا اللقاء التشاوري مع الهيئة التنفيذية في انتقالي زنجبار والاستماع للصعوبات التي تواجه سير عمل القيادة المحلية في المديرية.

وأكد أعضاء الجمعية الوطنية على اهمية مثل هذه اللقاءات والتي من شأنها تعزز العمل التنسيقي المشترك والذي يصب في إطار خدمة المواطن في المديرية.

وفي ختام اللقاء شدد الحاضرون على أهمية تفعيل الجانب المجتمعي في المديرية والمساهمة الفاعلة والتنسيق مع كافة شرائح ومنظمات المجتمع المدني للتوعية في مجابهة فيروس كورونا.