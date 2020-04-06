انتقالي ساه يواصل تنفيذ حملتيه التوعوية والتطهيرية لقرى المديرية  ⋆

ساه ( نخبة حضرموت ) إعلام القيادة المحلية م/ ساه

واصلت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية ساه ، محافظة حضرموت ، اليوم الاثنين ، تنفيذها للحملتين ، التعقيمية و التوعوية .

واستهدفت الحملة التعقيمية في يومها الثالث ، مناطق رسب وعدم والعطوف ، بعمليات رش واسعة ، مطهرة أكثر من ثلاثين مسجدا، ونحو خمسين محلا تجاريا بالإضافة إلى الأسواق العامة والساحات في المناطق الثلاث .



وفي الجانب التوعوي للحملة ، التقت القياده المحليه للمجلس ، مقدم منطقة رسب بن يمين ، الشيخ/ سعيد عمر بلهوطلي ، وقدمت له شرحا عن أهداف الحملة ، وكيفية الوقاية من وباء كورونا وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الضامنة لعدم انتشار الوباء .

وكان نائب رئيس القيادة المحلية بالمديرية الأستاذ صالح سعيد بن اسماعيل قد دشن صباح السبت الماضي الحملتين ، استجابة لتوجيهات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي ، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها السلطة المحلية بالمحافظة لمجابهة وباء كورونا .