نخبة حضرموت

انتقالي ساه يواصل تنفيذ حملتيه التوعوية والتطهيرية لقرى المديرية  ⋆

6 أبريل، 2020
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ساه ( نخبة حضرموت ) إعلام القيادة المحلية م/ ساه

  واصلت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية ساه ، محافظة حضرموت ، اليوم الاثنين ، تنفيذها للحملتين ، التعقيمية و التوعوية . 

 واستهدفت الحملة التعقيمية في يومها الثالث ، مناطق رسب وعدم والعطوف ، بعمليات رش واسعة ،  مطهرة أكثر من ثلاثين مسجدا، ونحو خمسين محلا تجاريا بالإضافة إلى الأسواق العامة والساحات في المناطق الثلاث .
  
    وفي الجانب التوعوي للحملة ، التقت  القياده المحليه للمجلس ، مقدم منطقة رسب بن يمين ، الشيخ/ سعيد عمر بلهوطلي ،  وقدمت له شرحا عن أهداف الحملة ، وكيفية الوقاية من وباء كورونا وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الضامنة لعدم انتشار الوباء  .

    وكان نائب رئيس القيادة المحلية بالمديرية الأستاذ صالح سعيد بن اسماعيل قد دشن صباح السبت الماضي الحملتين ، استجابة لتوجيهات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي ، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها السلطة المحلية بالمحافظة لمجابهة وباء كورونا .

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