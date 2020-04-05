انتقالي سقطرى يبدأ حملة رش تعقيمية لمقرات الوحدات العسكرية الجنوبية بالمحافظة

دشنت لجنة مجابهة فيروس كورونا التابعة للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرى، حملة رش بالمعقمات والمطهرات في معسكر الحزام الأمني بالمحافظة.

وأوضح عضو اللجنة الدكتور سعيد الزوقري، أن هذه الحملة التي دُشنت اليوم تأتي في إطار عدد من الحملات التي تنفذها اللجنة، ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فايروس كورونا المستجد.

وأكد الزوقري، أن كافة الجهود المبذولة من قبل اللجنه لمجابهة الفايروس هي برعاية وبدعم من قبل قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة.

ولفت الزوقري إلى أن هذه الحملة ستشمل جميع الوحدات العسكري للقوات الجنوبية، داعياً قيادات الوحدات لتسهيل أعمال اللجنة لما في ذلك من أهمية على صحة منتسبي تلك الوحدات والمجتمع بشكل عام.