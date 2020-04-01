انتقالي سقطرى يتكفل بنقل العالقين من أبناء المحافظة في حضرموت والمهرة

4 مايو / خاص



أعلنت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرى، اليوم الثلاثاء، تحملها جميع تكاليف نقل أبناء المحافظة العالقين في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأوضحت القيادة المحلية في بلاغ صحفي صادر عنها، إنها بصدد الانتهاء من عملية التنسيق مع السلطة المحلية في محافظة حضرموت، للبدء بعملية إعادة العالقين.

وأكدت القيادة إن ذلك يأتي من مبدأ حرص قيادة المجلس على تخفيف من معاناة أبناء الأرخبيل في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتزاماً لدورها المسؤول والإنساني تجاه جميع أبناء المحافظة.