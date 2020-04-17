انتقالي سقطرى يرحب بانضمام 5 كتائب إلى قواته

رحبت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرى، أمس، بالكتائب العسكرية التابعة للواء الأول مشاة بحري، بعد إعلان انضمامها للقوات المسلحة الجنوبية.

وثمنت الهيئة التنفيذية في اجتماعها الدوري الأول لشهر أبريل، برئاسة ناظم مبارك قبلان المُكلف بأداء مهام رئيس القيادة المحلية، بالقرار الشجاع والروح الوطنية التي تحلّى بها قادة تلك الكتائب.

وأقرت الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بما تقوم به السلطة المحلية بالمحافظة التي تنتمي لحزب الإصلاح من أعمال لإقلاق السكينة عبر استحداثها نقاطا عسكرية في شوارع المحافظة.

وتهدف الوقفة إلى التعبير عن غضب أبناء المحافظة من حملة الاعتقالات، ومطاردة القوات الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي والضباط الأمنيين التابعين للقوات الجنوبية.

ووقف الاجتماع الذي حضره عضوا الجمعية الوطنية الشيخ رأفت علي إبراهيم الثقلي، وسعيد عمر، أمام مستجدات الأوضاع بالمحافظة، وفي مقدمتها الآثار المترتبة على إقدام السلطات على عسكرة المدن واستحداث نقاط جديدة في شوارع المحافظة، وتسببها في إقلاق السكينة العامة في الأرخبيل.

وأمس الأول، أعلنت 5 كتائب عسكرية تابعة للواء الأول مشاة بحري انضمامها إلى قوات المجلس الانتقالي.