انتقالي سقطرى يستقبل 300 من أبناء المحافظة العالقين في حضرموت والمهرة (صور)



استقبل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة سقطرى، يحيى مبارك سعيد، والقيادات العسكرية الجنوبية، عصر أمس الأربعاء، 300 من أبناء سقطرى العالقين، بعد تكفل المجلس بإعادتهم من محافظتي حضرموت والمهرة.

وقال مبارك إن قرار المجلس يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية أبناء سقطرى الدارسين في مختلف محافظات الجنوب، والأسر العالقة بسبب توقف الرحلات الجوية.

وأكد على رعاية المجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرى جميع أبناء المحافظة، وتلبية متطلباتهم.

وتكفل المجلس الانتقالي الجنوبي – عبر ثلاث سفن – بإعادة أهالي سقطرى العالقين خارج الجزيرة، بعد مناشدات أطلقها ناشطين وطلاب عالقين.

وفرض المجلس الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، بإخضاع الوافدين لفحوص طبية، بهدف التأكد من سلامتهم.

وعبر العالقين عن تقديرهم لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، على تلبية احتياجاتهم وتوفير سفن لنقلهم إلى سقطرى، بعد تجاهل السلطة الإخوانية مناشداتهم.